Galaxy Homen esittelystä on kulunut aikaa jo puoli vuotta, joten nyt olisi jo korkea aika saada tuote markkinoille. Älykaiutin on edelleen elossa ja Samsungin mobiililiiketoimintaa johtava DJ Koh lupaakin yhtiön tuovan sen myyntiin huhtikuuhun mennessä.Syytä miksi Galaxy Homen myynnin aloittaminen on ottanut näin kauan aikaa, ei kerrottu. Samsung puskee kuitenkin Bixbyä ihmisten arkeen usealla rintamalla – yksi uusista on eilen esitelty Galaxy Buds -kuulokkeet , joilla voi ohjata Galaxy S10:tä puhelimeen koskematta Bixbyn avulla.