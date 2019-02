Suomalainen Varjo julkaisi yhtiön ensimmäiset VR-lasit

Suomalainen-teknologiaa kehittäväon esitellyt yhtiön ensimmäiset virtuaalitodellisuuslasit, joiden näytön tarkkuuden luvataan yltävän ihmissilmän erotuskyvyn tasolle. Lasit on suunniteltu ammattilaiskäyttöön.

Bionic Display -näytöllä varustetettujen Varjo VR-1 -lasien tarkkuus on 60 pikseliä astetta kohden, mikä vastaa pikseliä tuuman kohden -asteikolla 3000 PPI:tä. Älypuhelimien näyttöjen tarkkuus liikkuu noin 500 PPI:n tienoilla, joten Varjon näyttö on niihin verrattuna huomattavasti tarkempi. Varjon Bionic Display -näyttöteknologia mahdollistaa käytännössä erittäin realistiset VR-kokemukset ja parantaa immersion tasoa.Laseissa on myös tarkka katseseuranta, joten lasit pystyvät reagoimaan silmien liikkeisiin.Varjo aikoo tuoda VR-1-lasit myyntiin 34 maassa Euroopassa, Pohjois-Amerikassa sekä Hongkongissa. Laseja ei myydä kuluttjille, vaan kohdemarkkinat löytyvät VR:stä kiinnostuneista yrityksistä sekä tutkimuslaitoksista.