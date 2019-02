Samsung paljasti täysin langattomat Galaxy-nappikuulokkeet

Pikkukiven muotoiset Galaxy Buds -kuulokkeiden sisäisissä akuissa riittää virtaa yhteensä kuuden tunnin käyttöön, mutta kuulokkeiden mukana tulevasta pienestä säilytysrasiasta irtoaa virtaa seitsemäksi lisätunniksi. Rasia on mahdollista ladata myös langattomasti vaikkapa Galaxy S10:n kaksisuuntaisen lataustoiminnon ansiosta, joten kuulokkeisiin saa uutta virtaa varsin näppärästi.



Kuulokkeet on Samsungin omistaman AKG:n virittämät, mikä pitäisi olla tae äänenlaadusta. Kuulokkeet tukevat Samsungin Bixby-puheavustajaa, minkä kautta voi käskyttää Galaxy S10:tä soittamaan tietyn kappaleen.



Galaxy Buds -kuulokkeiden myynti alkaa 8. maaliskuuta. Yhdysvalloissa niiden hinta on 130 dollari.