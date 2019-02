Google asensi piilotetun mikrofonin koteihin myytävään laitteeseensa - "vahingossa", sanoo Google

Kyseinen tuote on-yhtiön kodin valvontalaite, jonka avulla käyttäjä voi seurata oman kotinsa tapahtumia etänä. Google osti Nestin vuonna 2017 ja kyseinen tuote,, julkaistiin viime vuonna.Laitteen tiedoissa ei ole ollut lainkaan mainintaa siitä, että laitteesta löytyy myös mikrofoni. Mikrofonia ei ole myöskään voinut käyttää kodin äänten seuraamisen, vaan ainoastaan muita laitteen sensoreita on voinut seurata.Mikrofoni paljastui, kun Nest julkisti tuotteelle ohjelmistopäivityksen ja kertoi sen olevan yhteensopiva-apurin kanssa - jolle kommunikoidaan puhumalla.Google vastasi kritiikkiin kertomalla, että "laitteessa oleva mikrofoni ei ole koskaan ollut mikään salaisuus, mutta unohdimme listata maininnan asiasta tuotten tietosivuille". Nest on sittemmin päivittänyt tuotteen tietosivuja, kertoen laitteesta löytyvästä mikrofonista. Aiheesta uutisoi BBC Nest Guard tuotetta on ollut myynnissä ainoastaan Yhdysvalloissa, mutta muita Nestin tuotteita myydään laajalti myös Suomessa. Nestin kodin hälytysjärjestelmän on tarkoitus tulla myyntiin Eurooppaankin tämän vuoden aikana.Oli vahinko miten tahaton hyvänsä, ajatus siitä, että kodista on löytynyt vuoden ajan mikrofoni, joka voi välittää kaiken keskustelun maailman suurimmalle mainosvälittäjälle, voi nostaa foliopaperin myyntilukuja lähikaupassa.