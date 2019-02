Viranomaiset siirtyvät sähköiseen viestintään – Näin saat tiedot veronpalautuksista nopeimmin

Väestörekisterikeskus kuitenkin kertoo kansalaisen saavan tiedon veroilmoituksen saapumisesta tiedon sähköpostiin heti, kun se on OmaVero-palvelussa tarkistettavissa ja täydennettävissä, jos on ottanut käyttöön Suomi.fi-viestit helmikuun loppuun mennessä.Suomi.fi-viestit on viranomaisten sähköinen viestipalvelu, jossa kansalainen antaa yleisen suostumuksen, että kaikki viranomaisviestit voidaan toimittaa sähköisesti. Suomi.fi-viesteihin tulee myös useiden muiden viranomaisten lähettämät viestit. Esimerkiksi Traficom, monet kunnat ja TE-palvelut hyödyntävät Viestit-palvelua. Myös ilmoitus äänioikeudesta kevään vaaleihin tulee Viestit-palveluun, jos palvelun ottaa käyttöönsä viimeistään 22. helmikuuta.Suomessa esimerkiksi Verohallinto lähettää vuodessa 20 miljoonaa kirjettä. Jo yksin Verohallinnon kirjepostista luopuminen säästäisi yhteiskunnan rahoja vähintään 10 miljoonaa euroa vuodessa.- Haluamme tehdä veroasioiden hoidosta asiakkaille vaivatonta ja miellyttävää hyvien verkkopalveluiden avulla. Asiakkaatkin ovat viime vuosina yhä vahvemmin siirtyneet hoitamaan veroasiat sähköisesti. Paperipostista luopuminen on yksi etappi tässä. Me Verohallinnossa hiihdämme asian puolesta mielellämme. Veroasiat on helppo hoitaa OmaVero-palvelussa, Verohallinnon pääjohtajasanoo.Näin otat Suomi.fi-viestit käyttöön:1. Kirjaudu pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla osoitteessa suomi.fi/viestit 2. Tunnistaudu palveluun ja anna suostumus sähköiseen viestinvaihtoon.3. Ilmoita myös sähköpostiosoite, mihin haluat ilmoituksen saapuvista viesteistä.Suomi.fi-sovelluksen voi myös ladata Google Play- tai App Store -sovelluskaupasta.