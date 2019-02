Microsoftin striimaa HoloLens 2 -lasien julkaisun – katso täältä

Microsoftin on uumoiltu jo jonkin aikaa julkaisevan uuden mallin HoloLens-laseistaan.

Nyt Microsoft on vahvistanut julkaisevansa "jännittäviä uutisia" Barcelonassa päivää ennen Mobile World Congress:n alkua. Microsoft lähettää julkistustilaisuuden suorana nettisivuillaan ja tilaisuudessa on mukana Microsoftin toimitusjohtaja Satya Nadella ja Azuren CVP Julia White sekä HoloLens-lasien alkuperäinen kehittäjä Alex Kipman.Huhujen mukaan uudet HoloLens-lasit perustuisivat Qualcommin Snapdragon 850 -järjestelmäpiiriin tai vaihtoehtoisesti Snapdragon XR1:een. Viimeksi mainittu on suunniteltu varta vasten VR- ja AR-laseille. Piiri kykenee esittämään 4K-videota 60 FPS:n ruudunpäivitysnopeudella. Pakettiin kuuluu tietysti myös Microsoftin itse suunnittelema tekoälypiiri.Julkistustilaisuus alkaa sunnuntainaSuomen aikaa ja sen voi katsoa täältä