Blu-rayn alasajo on alkanut? Samsung ei julkaise enää uusia 4K Blu-ray -soittimia

Vuonna 2012 ennustettiin jo Blu-ray-formaatin kuolemaa . Askeleita tähän suuntaan on alettu jo ottaa, sillä esimerkiksi Samsung kertoo lopettaneensa Ultra HD Blu-ray -soittimien tuotannon

4K-elokuvien jakeluun suunnitellun Blu-ray-levysoittimien tuotannon lopettamisen lisäksi CNet on saanut Samsungilta vahvistuksen, ettei yhtiö aio enää tuoda Yhdysvaltojen markkinoille uusia Blu-ray-soittimia . Soitinmalliston kaventaminen viittaisi siihen suuntaan, että kuluttajat eivät enää osta fyysisiä levyjä eivätkä näin ollen tarvitse niiden toistamiseen tarkoitettua soitinlaitetta.Syy fyysisten medioiden myynnin laskuun on tietysti kaikille tuttu: suoratoistopalvelut, jotka toimivat televisioiden lisäksi käytännössä kaikissa verkkoon kytkeytyvissä laitteissa.Hiljaisia merkkejä Blu-ray-soittimien merkityksen vähenemisestä on saatu vuosien varrella. Ehkä tärkein oli Sonyn päätös olla tukematta Ultra HD Blu-ray -levyjä PS4 Prossa.