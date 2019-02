Tutkijat kehittivät liian hyvän tekoälyn – Julkaisivat karsitun version

Voittoa tavoittelematon tekoälytutkimusyhtiö on esitellyt uutta tekoälyä hyödyntävää tekstigeneraattoria, joka kykenee tuottamaan pitkiä uutisjuttuja aiheesta kuin aiheesta. Tuotettu teksti on tyyliltään hyvin vakuuttavaa ja sitä voisi hyvinkin luulla ihmisen tuottamaksi.

OpenAI:n tutkijoiden mielestä GPT2-tekstigeneraattorin tekoäly on niin hyvä, että he aikovat tavallisuudesta poiketen olla julkaisematta löytöjään täysimittaisesti. GitHubiin on sen sijaan laitettu jakeluun rajoitetumpi versio generaattorista. Tutkijoiden mukaan on hyvin korkea mahdollisuus, että generaattoria käytettäisiin vääriin käyttötarkoituksiin.Generaattori alkaa tuottaa omaa tekstiä, kunhan sille syöttää ensin lyhyen virkkeen. Generaattori tulkitsee tekstin tyyliä, sanoja ja merkitystä, minkä jälkeen se alkaa tuottamaan analyysinsä pohjalta uutta tekstiä. Generaattori pyrkii pysymään syötetylle aiheelle ja virkkeen tyylille uskollisena. Esimerkiksi George Orwellin 1984-teoksesta otetun virkkeen pohjalta generaattori jatkoi tarinaa hyvin novellistisella kirjoitustyylillä.