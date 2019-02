Tetris ottaa mallia Fortnitesta – Pelaajat kohtaavat toisensa battle royale -hengessä

Battle royale -pelitila on noussut suureen suosioon pelimarkkinoilla Fortniten ja PlayerUnknown's Battlegroundsin esityön ansiosta. Pelitila on noussut jo itse asiassa niin suosituksi, että se on omaksuttu legendaariseen Tetris-peliinkin. -pelitila on noussut suureen suosioon pelimarkkinoillajaesityön ansiosta. Pelitila on noussut jo itse asiassa niin suosituksi, että se on omaksuttu legendaariseen-peliinkin.

Hiljattain Nintendo Directissä esitelty Nintendo Switch -peli Tetris 99 perustuu siis perinteiseen pulmapeliin, mutta sitä on modernisoitu battle royale -henkisellä kisamoodilla. Ajatuksena Tetris 99 -pelissä on se, että saman kampanjan aloittaa 99 pelaajaa ja häviäjät tippuvat hiljalleen pois. Lopulta jäljelle jää vain yksi pelaaja, joka julistetaan voittajaksi.



Peli on saatavilla Nintendo Switch Online -tilaajille.