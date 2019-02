Kokeilussa hype-kuulokkeet: Sony WH-1000XM3

Mallisarjan kolmas versio tarjoaa monipuolisen valikoiman ominaisuuksia, joihin kuuluu Sonyn mukaan niin aktiivinen taustamelun poisto, kosketuskontrollit, passiivikäyttö, monipuolinen älypuhelinsovellus, laadukas design kuin tietysti loistava äänenlaatu.T3ietysti meidänkin piti ottaa selvää ja selvittää millainen kuulokepari on kyseessä, joten otimme testiin tämän talven hypetetyimmät Bluetooth-vastamelukuulokkeet.Tyyli: Suljettu, dynaaminen, ANCKaiutinelementti: 40 mm kalotti (CCAW-puhekela)Kalvo: Alumiinipäällysteinen LCPLiitännät: 3,5 mm audio-liitin, USB-CLangaton tekniikka: Bluetooth 4.2Taajuusvaste: 4–40 000 HzPassiivikäyttö: KylläMuuta: DSEE HX -tuki, NFC, kosketuskontrollitSony on ottanut ulkonäön osalta melkoisen konservatiivisen linjan ja niinpä kuulokkeista on tarjolla lähes kokomusta versio sekä kermanvärinen vaaleampi malli.Molemmat ovat varsin tyylikkäitä kohtalaisen simppelistä värimaailmasta tai ehkä juuri siitä johtuen. Testissä olleissa mustissa kuulokkeissa väristä poikkeavat ainoastaan Sonyn logo sekä kuulokeosan ylälaidassa olevat kultaiset, tai pikemminkin kuparinväriset, mikrofoniritilät.Rakenteen osalta ei myöskään paljastu mitään yllättävää, lukuunottamatta ehkä mikrofonien erikoista sijaintia liki mahdollisimman kaukana suusta. Tämä ei kuitenkaan vaikuttane mikrofonien toimintaan, ehkä siihenkin on syynsä.Vaikka laatuvaikutelma kuvissa on hyvä, niin noin 380 euron hinnan huomaa vasta käsissä ja erityisesti päässä.Muovin pinnoite on silkkinen, kuten myös pehmusteidenkin - niin korvien ympärillä kuin pään päälläkin.Kuulokkeet tuntuvat kaikilta osin arvokkailta, mutta eivät pröystäileviltä, valinnat on tehty mielekkyyden ehdoilla. Mekanismi kuulokkeiden venyttämiseen on hyvä, joskin ehkä askeleet voisivat naksahtaa hieman selvemmin kohdalleen.Se, kuten moni muukin asia kuulokkeissa on tietysti makuasia. Ulkonäön ja erityisesti rakenteen osalta kuulokkeissa on kuitenkin erittäin vähän valitettavaa.Kuulokkeet syleilevät päätä ja korvien ympärystää ja tuntienkaan käyttö ei tuota ongelmia.Yksi laatuvaikutelmaan vaikuttava tekijä on myös kuulokkeiden mukana tuleva kantolaukku. Kovakuorinen laukku on pinnoitettu tyylikkäästi kankaalla, sisältää laadukkaan kantoremmin ja sivutaskun.Kuulokkeet taittuvat laukkuun jokseenkin erikoisella tavalla, mutta jo parin kerran jälkeen taittaminen tuli selkärangasta. Laukkuun mahtuu keskelle myös johdot.Vaikka kyseessä ovat yhdet markkinoiden monitoimisimmista kuulokkeista, niin ulkoisesti se ei siltä näytä. Sonyn valitsema pelkistetty ulkonäkö tarkoittaa, että fyysisiä nappeja laitteesta löytyy vain kaksi.Näistä toinen on virtanäppäin ja toinen tarkoitettu taustamelun säätöön. Ensimmäinen on melkoisen yksinkertainen toimessaan: noin parin sekunnin painallus joko sulkee tai laittaa päälle virran.Toisesta, Ambient Sound Control -nimistä ominaisuutta muuttavasta napista löytyy kolme toimintoa. Ensimmäinen on active noise cancellation (ANC) eli aktiivinen melunpoisto, toinen taustamelumoodi ja kolmas asetus poistaa molemmat käytöstä. Lisää tästä toiminnosta seuraavassa osiossa.Suurin osa toiminnoista löytyy oikeasta kuulokekupista, johon on sijoitettu kosketusalusta. Siinä liukuele ylös tai alas lisää tai vähentään äänenvoimakkuutta, eleet oikealle tai vasemmalle siirtyvät edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen, ja kaksoiskosketus laittaa toiston tauolle ja jatkaa toistoa.Yhdellä pitkällä kosketuksella saa avattua esimerkiksi Google Assistant -avustajan, jos laite on kytkettynä Android-puhelimeen, tai Cortanan, jos on liitettynä Windows-laitteeseen.Äänenvoimakkuuden säätimelle kosketuspaneelia parempi vaihtoehto olisi ehkä fyysinen painike. Tämä onkin todennäköisesti laitteen heikoin lenkki designin osalta.Lisäksi kupissa sijaitsevan kosketuspaneelin peittämällä siirtyy moodiin, jossa taustaäänet tuodaan esiin ja musiikki puolestaan hiljennetään, jolloin esimerkiksi voi helposti pikaisesti asioida kassalla tai työkaveri kanssa.Toiminnot ovat pääosin kohdallaan, mutta yksi miinus täytyy antaa siitä, etteivät laitteet osaa pitää yhteyttä moneen laitteeseen yhtäaikaisesti, niinpä laitetta vaihdettaessa parittaminen pitää tehdä uusiksi.Tämä johtuu siitä, että Bluetooth-yhteyden versio on edelleen Bluetooth 4.2 eikä uudempi 5.0, joka olisi mahdollistanut monen yhteyden yhtäaikaisen käytön.Onneksi kuulokkeet tukevat NFC:tä, joka helpottaa sitä tukevien laitteiden kanssa parittamista.Yksi huomattava ominaisuus on tietysti mahdollisuus käyttää kuulokkeita myös langallisesti. Mukana toimitettava 1,2 metrin johto pitää sisällään yhden suoran ja yhden L-mallisen 3,5 millimetrin kuulokeliitännän.Liitettäessä johdolla kuulokkeet toimivat ilman akkuvirtaa. Mikäli kuulokkeita käyttää langattomasti, niin Sony lupaa kuunteluaikaa täydellä akulla jopa 30 tuntia taustamelun poisto päällä. Ilman Ambient Sound Control -ominaisuuksia akku voi kestää vielä 8 tuntia pidempään.Ajat ovat tosin optimaaliaikoja, joihin ei välttämättä päästä tositilanteissa johtuen esimerkiksi Bluetooth-yhteyden laadusta.Lataaminen onnistuu puolestaan USB-C-liitännän avulla, jota varten mukana toimitetaan USB-johto, mutta töpseliadapteri pitää valitettavasti ostaa erikseen, jos sellaisen tarvitsee. Useimmilta USB-liitännällä varustettuja latureita löytynee tosin pilvin pimein.Yksi laitteen tärkeimpiä ominaisuuksia on tietysti aktiivinen taustamelun poisto eli tuttavallisemmin ANC. Ominaisuus tarkoittaa, että kuulokkeet tuottavat, käyttäjän halutessa, taustamelun poistoon tarkoitettua vastamelua, jonka avulla melu ei kantaudu korviin (tai pikemminkin aivoihin). Mikäli toimintoa ei ole aiemmin käyttänyt, niin se käytännössä hiljentää kaikkea taustalla tapahtuvaa melua. Joissain tapauksissa niin paljon, että melua ei kuule lainkaan. Yleensä toiminto ei vaimenna niin vahvasti, että ilman musiikkia taustamelua ei kuulisi lainkaan, jonka lisäksi kovimmat metakat ja erityisesti yksittäiset kovaääniset tapahtumat kyllä kuuluvat läpi usein musiikin kanssakin.Kuulokkeista löytyy erillinen QN1-prosessori, joka pitää huolen, että taustamelu poistetaan tehokkaasti.Laite tukee Adaptive Sound Control -ominaisuutta, joka älypuhelimen sovelluksen (Sony Headphones Connect) avulla päättelee taustamelusta milloin mikäkin moodi on tarpeen. Siitä löytyy neljä vaihtoehtoa (Staying/Walking/Running/Transport), joissa on erilaiset profiilit taustamelun tason poistamiseen tai läpi päästämiseen.Oletuksena ANC on päällä, mikä saattaa vaivata niitä, jotka eivät ominaisuutta halua tai tarvitse päivittäisessä kuuntelussa. Niinpä laitteen päälle laitettuaan joutuu nappia painamaan kertaalleen tai kahdesti riippuen minkä moodin haluaa päälle.Tätä ongelmaa ei kuitenkaan ole mobiililaitteilla, joissa Sonyn Headphones Connect -sovellus muistaa mitkä asetukset olivat päällä aiemmin.ANC-napin pitkä painallus käynnistää optimoinnin, jolla laite kuuntelee sen hetkisen taustamelun ja määrittelee siihen sopivan taustamelun. Niinpä esimerkiksi lentokoneessa tai meluisalla paikalla ollessa optimointi kannattaa tehdä erikseen.Mikäli pitää enemmän mobiilisovelluksesta kuin laitteen napeista, niin Headphones Connect -sovelluksen avulla onnistuvat nämä toiminnot sekä paljon muuta.Mobiilisovelluksessa taustamelun määrää pystyy muuttamaan portaittain asteikolla 0-20, jolloin voi määrittää itse kuinka selvästi taustan äänet kuuluvat korviin.Mitä tulee ANC-toimintoon, niin se on taatusti huipputasoa. Jo itse kupit on rakennettu niin, että ne poistavat paljon taustamelua, mutta ANC:n päällä ollessa taustalla kuuluvasta metelistä katoaa hämmästyttävän paljon.Täysin poissa päältä ollessa esimerkiksi mekaanisen näppäimistön varsin kova ääni kantautuu korviin melkoisen vaimeana. Jo keskitason äänenvoimakkuudella musiikkia kuunneltaessa näppäimistön äänekästä naputusta ei kuule lainkaan.Taustamelun läpi päästämisen osalta käyttö jäi testissä vähäisemmäksi, mutta se sopii jos haluaa kuulla paremmin taustalta kuuluvia ääniä, kuten esimerkiksi junakuulutukset tai työkavereiden keskustelun.Äänen suhteen kyse on pitkälti henkilökohtaisista preferensseistä, mutta sanottakoon, että Sonyn 40 millimetrin LCP-kalvolla (Liquid Crystal Polymer) varustettu kalotti-tyylinen (CCAW-puhekela) kaiutinelementti tuottavat allekirjoittaneen mieleen varsin laadukkaan äänimaailman.Erityisesti tietysti musiikin kuunteluun tarkoitetut kuulokkeet tarjoavat melkoisen vahvan bassontoiston, mutta se ei sulje pois vahvaa ja tasapainoista toistoa. Parhaimmillaan kuulokkeet eivät kuitenkaan ole studiokuulokkeina tai esimerkiksi podcastien kuunteluun suoraan paketista.Onneksi mobiilisovelluksen avulla voi helposti muuttaa asetuksia taajuuskorjaimessa joko useiden esiasetusten avulla tai omille mieltymyksille sopivaksi kustomiasetuksilla.WH-1000XM3-kuulokkeet tukevat Sonyn DSEE HX -teknologiaa, jonka myötä vähemmän tarkkaa audiodataa - esimerkiksi häviöllistä MP3-musiikkia - pyritään palauttamaan muistuttamaan enemmän häviötöntä Hi-Res-ääntä.Allekirjoittaneen harjaantumaton korva ei häviöllistä musiikkia kuunnellessa huomannut eroa DSEE HX -ominaisuuden ollessa päällä tai pois, mutta tämä ei tietysti tarkoita, ettei parannusta tapahdu lainkaan. Viimeiset kuukaudet mediassa ja erityisesti laitetestaajien yhteisöissä on kohistu Sonyn uusista WH-1000XM3-kuulokkeista. Huima hype on siis luonut melkoiset odotukset myös meidän testiimme, mutta skeptisyydestä huolimatta Sonyn uudet ANC-kuulokkeet onnistuivat nostamaan hymyn myös testaajan suupieliin.Sonyn huipputason taustamelun poistoa on huippumukava käyttää ja heikommin suoriutuvista ANC-kyhäelmistä poiketen siinä ei ilmene häiritseviä sivuääniä. Tätäkin kenties tärkeämpi voi henkilöstä riippuen olla, että korville mukavasti istuvat kupit eristävät loistavasti ääntä jo itsekseen.Eikä äänentoistossa hävitä langallisiin kuulokkeisiin, joskin varmasti samantasoista toistoa saa halvemmalla pelkän johdon avulla ääntä siirtävissä malleissa. Yli 350 euroa ei siis kannata sijoittaa näihin kuulokkeisiin, jos aiot pitää niitä aina kiinni johdossa, mutta se varmaan ei tulisi monilla mieleenkään.Sonyn kuulokkeet ovat modernilla tekniikalla toteutetut ja tuovat mukanaan esimerkiksi USB-C-latauksen sekä kosketusalustaan perustuvan ohjauksen, mutta toisaalta äänenvoimakkuudelle olisi mukava olla fyysiset painikkeet. Yksi moderni ominaisuus kuulokkeista puuttuu: Bluetooth 5.0 ja sen mukana tuomat useat yhtäaikaiset yhteydet.Kaikkiaan kuulokkeet tarjoavat mielekkään kombinaation tasokasta äänentoistoa, hyvät yhteydet, markkinoiden johtavan taustamelun poiston sekä laadukkaan designin.