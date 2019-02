EU:ssa syntyi sopu meemikiellosta ja linkkiverosta

Suurimmat kiistanaiheet ovat kieltäneet "meemikielloksi" ja "linkkiveroksi" kuvailtuihin artikloihin 11 ja 13, joiden tarkoituksen on suojella oikeudenomistajien oikeuksia. Verkkopalvelujentarjoajien näkökulmasta artiklat on koettu epämiellyttäviksi, koska ne sysäävät vastuun käyttäjien tuottamasta sisällöstä verkkopalveluille sekä rajoittavat sisältönäytteiden esittämistä. Neuvotteluissa artikla 13:een lisättiin poikkeus pienille verkkosivuille.Google demosi tammikuussa miltä sen hakukone voi näyttää EU:n alueella, mikäli tekijänoikeusdirektiivi menee läpi . Käytännössä Google joutuu poistamaan kaikki verkkosivujen sisältöä kuvaavat näytteet hakutuloksista. Artikla 11:n mukaan lyhyttä näytettä pitemmän otteen käyttö vaatii lisenssin hankkimisen oikeudenomistajalta.Direktiivi pitää vielä hyväksyä EU-parlamentin täysistunnossa, minkä lisäksi jäsenmaiden on äänestettävä siitä.