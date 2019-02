Apple järjestää yllättävän lehdistötilaisuuden ensi kuussa

BuzzFeediin kirjoittavan ja hyvistä Apple-lähteistään tunnettu kirjoittavan ja hyvistä-lähteistään tunnettu John Paczkowski kertoo Applen suunnittelevan lehdistötilaisuutta maaliskuun 25. päivälle. Lehdistötilaisuus pidetään Applen päämajassa Steve Jobs Theaterissa, mutta luonteeltaan tilaisuus poikkeaa aiemmista.

Tilaisuus tulee keskittymään yhtiön uusiin tilauspalveluihin, joten uusia laitteita maaliskuun lopulla ei välttämättä enää nähdä. Uudistettu Apple News -uutispalvelu saattaa nähdä päivänvalon tilaisuudessa, vaikka Apple käykin edelleen kovia neuvotteluita mediayhtiöiden kanssa sisältöjen lisenssoinnin ehdoista. Apple on vaatinut peräti 50 prosenttia liikevaihdosta itselleen.



Huhuissa on puhuttu myös uuden suoratoistopalvelun lanseeraamisesta kevään aikana. Paczkowskin lähteet eivät kuitenkaan sanoneet esitelläänkö Netflixin haastaja tilaisuudessa. Apple on pyytänyt kuitenkin mediataloja valmistelemaan sisältönsä huhtikuun puoleen väliin mennessä.