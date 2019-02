Yhdysvallat tilaa tuhansia nano-koptereita sotilailleen

Yhdysvaltojen asevoimat on tilannut lämpökameroistaan parhaiten tunnetulta FLIRiltä lähes 40 miljoonan dollarin edestä nano-kokoluokan UAV-lennokeita. Kämmenelle mahtuvien miehittämättömien lennokkien avulla sotilaat saavat tilannekuvaa ilmasta käsin haluamastaan paikasta. Yhdysvaltojen asevoimat on tilannut lämpökameroistaan parhaiten tunnetulta FLIRiltä lähes 40 miljoonan dollarin edestä nano-kokoluokan UAV-lennokeita. Kämmenelle mahtuvien miehittämättömien lennokkien avulla sotilaat saavat tilannekuvaa ilmasta käsin haluamastaan paikasta.

Black Hornet -nimiset nano-kokoiset kopterit pystyvät lentämään yhdellä latauksella parhaimmillaan noin kahden kilometrin matkan ja yksi lataus tuottaa niille käyttöaikaa 25 minuutin edestä. Huippunopeus kopterilla on noin 21 kilometriä tunnissa. Kopterilla voidaan ottaa HD-tasoisia still-kuvia sekä välittämään live-videota. Kopterilla on kokoa noin 17 senttimetriä ja painoa vain 33 grammaa, joten se on hyvin huomaamaton.



Alla olevalla videolla testataan Black Hornetia käytännössä.