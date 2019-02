Suomalaispeli ehdolla maailman parhaaksi autopeliksi

Helsinkiläisen Bugbear-studion Wreckfest-autopeli kisaa vuoden 2018 parhaan autopelin palkinnosta arvostetussa pelialan gaalassa. D.I.C.E. Awards on pelialan vastine elokuva-alan Oscar-gaalalle. Helsinkiläisen Bugbear-studion Wreckfest-autopeli kisaa vuoden 2018 parhaan autopelin palkinnosta arvostetussa pelialan gaalassa. D.I.C.E. Awards on pelialan vastine elokuva-alan Oscar-gaalalle.

Vuosittain järjestettävän D.I.C.E. Summit -konferenssin yhteydessä 13.2.2019 pelialan ammattilaisten jakamat palkinnot peilaavat vahvasti pelialan suuntauksia ja ilmiöitä. Ajopelien sarjan finaaliin on hyväksytty kaikista tarjokkaista vain kolme ehdokasta.



"Jo pelkästään finaaliin pääseminen on meille valtava kunnia ja osoitus siitä, että pienikin joukko voi saada aikaan suuria asioita, kun se koostuu osaavista ja motivoituneista tekijöistä. Finaalipaikka on samalla myös kunnianosoitus suomalaiselle pelialalle ja sen osaamiselle sekä vuosikausia meitä uskollisesti tukeneille faneille", kertoo Bugbearin toimitusjohtaja Janne Alanenpää.



Wreckfest on jo saavuttanut menestystä maailmalla, sillä helmikuun alkupuolella pelaajat äänestivät pelin 2. sijalle vuoden 2018 parhaiden auto- ja urheilupelien kategoriassa merkittävän saksalaisen Gamestar-julkaisun järjestämässä äänestyksessä. Suomalaisen pelikehittämisen ja osaamisen lisäksi Wreckfest vie maailmalle myös populaarikulttuuria, sillä pelin soundtrackillä on mukana kotimaisia rock- ja metalliyhtyeitä kuten Jay Ray, Blind Channel, Cyan Kicks, Oceanhorse, Shiraz Lane ja Desire.



Wreckfest-peli julkaistiin tietokoneille kesällä 2018. Pelistä julkaistaan konsoliversio PlayStation 4- ja Xbox One -alustoille myöhemmin tänä vuonna.