Chromeen tulossa musiikinkuuntelijoiden arkea helpottava ominaisuus

Google Chromen versionumero 73 julkaistaan noin kuukauden kuluttua ja se tulee sisältämään YouTubea luukuttavien arkea helpottavan ominaisuuden: tuen näppäimistön play- ja pause-painikkeille. versionumero 73 julkaistaan noin kuukauden kuluttua ja se tulee sisältämään YouTubea luukuttavien arkea helpottavan ominaisuuden: tuen näppäimistön play- ja pause-painikkeille.

Näppäimistön mediapainikkeilla voidaan hallita selaimessa toistuvan musiikin soittoa riippumatta siitä missä välilehdessä media toistuu tai onko selain pienennettynä. Medianäppäintuki on alustariippumaton ominaisuus, joten se saapuu niin Windowsille, macOS:lle, Linuxille kuin ChromeOS:lle. Tuetut multimedianäppäimistöt ovat play, pause, edellinen, seuraava sekä kelaus eteen- ja taaksepäin.



Sovelluskehittäjille on tulossa tarjolle Media Session -ohjelmointirajapinta, jonka avulla on mahdollista määritellä toimintoja mediapainikkeille.



Chrome 73:n Android-versioon on tulossa vuorostaan dark mode -tila. Samaisen ominaisuuden on kerrottu olevan kehitteillä myös Windowsille ja macOS:lle.