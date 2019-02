Suojelupoliisi varoittaa kiinalaisista yrityksistä – Ei ota kantaa Huaweihin

Suojelupoliisi pidättäytyy kommentoimasta yksittäisiä yhtiöitä, mutta Helsingin Sanomille lähetetyssä kommentissa kuitenkin todetaan, että "on hyvä muistaa, että kiinalaisilla yhtiöillä on yleensä vahvat siteet Kiinan valtiovaltaan ja virkakoneistoon. Kiinassa on hiljattain tullut voimaan lainsäädäntö, joka velvoittaa kaikki yhtiöt auttamaan turvallisuusviranomaisia. Yhteistyötä kiinalaisten yritysten kanssa on syytä harkita myös tästä näkökulmasta."



Suomalaiset operaattorit käyttävät 4G-verkoissaan Huawein toimittamia tukiasemia. Suojelupoliisi ei kuitenkan suostunut kommentoimaan sitä, että onko se ollut yhteydessä operaattoreihin. Liikenne- ja viestintävirasto on kuitenkin tiedustellut operaattoreilta kenen tukiasemia ne käyttävät ja missä määrin.