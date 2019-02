Pääset vihdoin irti kahden Fortnite-tilin ikeestä – Käytä tätä työkalua

on tehnyt kaikkensa ollakseen tekemättä yhteistyötä PlayStation 4:n kanssa kilpailevien konsoleiden kanssa.pelaajat ovat saaneet tuntea tämän niskuroinnin, sillä peliä PS4:llä pelanneet eivät ole voineet käyttää samaa tiliä Xbox Onella tai Nintendo Switchillä. Tili on kyllä toiminut PC:llä, Macillä ja mobiilisovelluksilla.

PlayStation 4:llä aloitettua peliä ei voinut siis jatkaa Xbox Onella tai Nintendo Switchillä, minkä takia pelaajat joutuivat pelaamaan peliä kahdella tilillä. Syksyllä Sony tuli kuitenkin järkiinsä ja mahdollisti tilin käytön kilpailevilla konsoleillakin. Ongelmaksi jäi kuitenkin aiemmin luodut tilit: ne pitäisi saada jollakin tapaa yhdistettyä.Epic Games on nyt ryhtynyt siivoamaan Sonyn jälkiä tuomalla tarjolle työkalun, jolla tilit voi yhdistää . Kakkostilin skinit, V-Bucksit tai muut sisällöt eivät näin jää vaan pölyttymään, vaan niihin pääsee yhdistämisen jälkeen käsiksi ykköstilinkin kautta.Ennen kuin siirto tulee voimaan, Epic Games pidättää sisällöt itselleen kahdeksi viikoksi. Siirto ei siis tule voimaan heti. Ehtona tilien yhdistämiselle on se, että molemmilla tileillä on pelattu ennen syyskuun 28. päivää eri alustoilla.