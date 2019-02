Norja pitää Huaweita uhkana kansalliselle turvallisuudelle

PST:n johtaja Benedicte Bjørnland kertoi kansallisen turvallisuuden tilaa käsittelevässä tiedotustilaisuudessa The Nordic Pagen mukaan , että tiedustelupalvelun on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota Huawein ja Kiinan valtion välisiin suhteisiin.Norjan nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa ulkomaisten yhtiöiden pakottamisen yhteistyöhön Norjan hallinnon kanssa. Huawei voidaan siis tarvittaessa pakottaa luovuttamaan tietoja sen toiminnasta.Etenkin Nato on ollut huolissaan Huawein matkapuhelinverkkoteknologian levittäytymisestä. Sotilasliiton arvion mukaan Kiina voisi pakottaa Huaweita luomaan takaportteja sen tukiasemiin ja käyttää näin Huaweita hyväksi sotilastiedustelussa. Norja on kuuluu Natoon.Euroopan komissiossa harkitaan parhaillaan toimenpiteitä, joilla voitaisiin kieltää Huawein tukiasemat rakennettavissa 5G-verkoissa