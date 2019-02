Käytätkö tätä kuvapalvelua? Nyt on viimeinen hetki ottaa kuvistasi varmuuskopiot talteen

Suosittu kuvatallennuspalvelu Flickr on siirtymässä uuteen aikaan, jossa ilmaisversiota käyttäville tarjotaan aikasempaa rajoitetummin tallennustilaa. Tällä viikolla Flickrin oli tarkoitus rajoittaa ilmaisen version tallennustila 1000 kuvaan. Suosittu kuvatallennuspalveluon siirtymässä uuteen aikaan, jossa ilmaisversiota käyttäville tarjotaan aikasempaa rajoitetummin tallennustilaa. Tällä viikolla Flickrin oli tarkoitus rajoittaa ilmaisen version tallennustila 1000 kuvaan.

Flickr uhkaili poistavansa ilmaisversiota käyttävien kuvia, mikäli heidän tilillään on yli 1000 kuvaa helmikuun 5. päivän jälkeen eivätkä he aio siirtyä maksulliseen Pro-tilaukseen. Käyttäjiä varoitettiin muutoksesta hyvissä ajoin, jota he ehtisivät reagoimaan muutokseen. Ilmeisesti kaikki eivät ole kuitenkan ehtineet ottaa kuvia talteen, minkä takia Flickr on päättänyt jatkaa määräaikaa maaliskuun 12. päivään asti.



Muutosten taustalla on Flickrin omistuksessa tapahtuneet muutokset. Verizon nimittäin myi Yahoo-kauppojen myötä saamansa palvelun kilpailevalle SmugMugille, joka kertoo aikovansa panostaa kuvapalveluun nyt enemmän.



Aiemmin ilmaisversiossa käyttäjille tarjottiin teratavun edestä ilmaista tallennustilaa.