Apex Legends on EA:n uusi battle royale – tästä pelissä on kyse

Pelijätti Electronic Arts yllätti maanantaina ja julkaisi battle royale-genreen uuden tulokkaan. Apex Legends tuo genreen uusia tuulahduksia ja sai heti ensimmäisinä päivinä pelaajat liikkeelle.

Apex Legends tuli heti saataville niin PC:lle, Xboxille kuin Playstationille, joka on varmasti yksi syy suureen suosioon heti julkaisussa. Lisäksi peli tuo uusia twistejä battle royale-genreen, joita ei aikaisemmissa peleissä olla nähty.



Apex Legendsissä pelataan kolmen hengen ryhmissä, eikä muista genren peleistä poiketen muita pelimuotoja ole saatavilla, ainakaan vielä. Pelissä vastustajina on 19 muuta kolmen ryhmää eli yhteensä 60 pelaajaa per kierros. Voittajaksi selviää genrelle tyypillisesti viimeinen henkiin jäänyt ryhmä.



Battle royalelle tyypillistä on ryhmien kommunikaation tärkeys. Myös Apex Legendissä se on sitä, mutta pelissä on otettu huomioon myös ilman mikrofonia pelaavat. Pelissä pystyy pingaamaan eri asioita yhdellä napin painalluksella, kuten vastustajia, aseita sekä tarvikkeita, jolloin pelihahmo ilmoittaa havainnosta ryhmäläisille. Myös pingatun asian (viimeisin) sijainti näkyy joukkuetovereille.



Apex Legendsissä on myös totutusta poikkeava lähestymistapa kuolemiseen. Perinteisesti battle royale-genressä pelaaja päätyy kaikki elämäpisteensä menetettyään kolkatuksi, jolloin joukkuetovereilla on vielä rajoitettu aika elvyttää pelaaja. Jos joukkuetoverit eivät ehdi aikarajan puitteissa elvyttämään tai vastustaja eliminoi pelaajan lopullisesti on kierros tyypillisesti ohi hänen osaltaan. Apexissa joukkuekavereilla on vielä lopullisen eliminoinnin jälkeen minuutti aikaa korjata joukkuetoverinsa "taistelubanneri" talteen, jonka kuljettamalla respawn-pisteeseen joukkuetoverin voi herättää uudelleen henkiin. Muutos ei ehkä kuulosta suurelta, mutta se tuo uuden ulottuvuuden peliin.



EA on myös ratkaissut Fortniten ja PlayerUnknown's Battlegroundsin (PUBG) ryhmäpelimuotojen ongelman, jossa usein toisilleen tuntemattomat joukkuetoverit päätyvät eri puolille karttaa. Apexissa yksi ryhmän jäsen on "jumpmaster", joka päättää milloin ryhmä poistuu kuljetusaluksesta.



Suurin ero Apex Legendsissä on ehkä kuitenkin ns. legendat eli pelattavat hahmot. Esimerkiksi Fortnitessa kaikkien pelaajien hahmoilla ovat samat kyvyt ja ominaisuudet. Apexissä pelaaja valitsee ennen kierrosta kahdeksasta legendasta, jolla pelaa kierroksen. Kaikilla legendoilla on erilaisia ominaisuuksia, jotka auttavat eri tavoin taistelukentällä. Esimerkiksi yhdellä on drone, jolla voi parantaa joukkuetovereita, toisella taas heittokoukku (grappling hook) ja kolmannella myrkyllinen kaasu säiliö, joka varoittaa lähestyvistä vihollisista.



Lisäksi uutuuspeli on saanut kehuja ampumismekaniikastaan sekä selkeästä tavasta kertoa eri aseiden ja tavaroiden vahvuuksista. Peli kertoo heti pelaajalle, jos hallusta löytyy jo parempaa välineistöä.



Pelaajamäärä ylitti miljoonan jo kahdeksassa tunnissa ja se on saanut paljon näkyvyyttä isoilta striimaajilta viime päivien aikana. Peli on saatavilla ilmaiseksi PC:lle, Xbox Onelle sekä Playstation 4:lle.