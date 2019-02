Spotify julkisti kahden podcast-yhtiön oston ja uudet käyttäjämäärät

Musiikin avulla Spotifyn onkin yhä vaikeampi kasvaa isommaksi, joka tarkoittaa, että Apple Music saattaa kiriä etumatkan kiinni, jos Spotify ei onnistu löytämään kasvupotentiaalia muualta.Tästä syystä ruotsalaisyhtiö onkin alkanut kosiskelemaan entistä kovemmin podcast-kuuntelijoita. Loppuvuodesta yhtiö esitteli uusia podcast-työkaluja ja viime viikolla paljastui , että tiedossa on yrityskauppoja podcastien tiimoilta.Nyt Spotify on virallistanut kaupat neljännestuloksen yhteydessä, joissa se ostaa podcastejä tuottavan Gimletin sekä toisen yhtiön, jota ei huhuissa mainittu. Anchor on niin ikään podcast-yritys, joka ei itse tuota podcastejä vaan auttaa työkaluilla niiden tuotannossa.Spotify ei ole paljastanut diilien yksityiskohtia, mutta kertoo, että molemmat viimeistellään todennäköisesti tällä neljänneksellä.Suoratoistoyhtiö kertoi myös käyttäjänumerot ja niiden kasvun. Spotifyllä on nyt 207 miljoonaa käyttäjää, joista Premium-käyttäjiä 97 miljoonaa. Tämä on liki kaksi kertaa enemmän kuin Apple Musicilla, joka kertoi tammikuun lopussa 50 miljoonan rajapyykistä.Varsin vakuuttavan 11 prosentin Premium-kasvun siivittämänä Spotify onnistui ensimmäistä kertaa nousemaan myös plussalle. Liikevoittoa kertyi 96 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 1,495 miljardiin euroon.