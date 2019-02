Suomalaistaustainen yhtiö keräsi 200 miljoonaa dollaria – Tarjoaa kaupoille aseet Amazonin haastamiseen

Suomesta ponnistava kasvuyritys Relex Solutions TCV:ltä yli 200 miljoonaa dollaria teknologia-alustansa kehitystyöhön. Relex Solutionsin tarkoituksena on tarjota niin verkkokaupoille kuin kivijalkamyymälöille tekoälyä hyödyntävät työkalut, joiden avulla kaupat voivat paremmin ennustaa mille tuotteille on milloinkin kysyntää. Suomesta ponnistava kasvuyritys on saanut pääomasijoitusyhtiö:ltä yli 200 miljoonaa dollaria teknologia-alustansa kehitystyöhön. Relex Solutionsin tarkoituksena on tarjota niin verkkokaupoille kuin kivijalkamyymälöille tekoälyä hyödyntävät työkalut, joiden avulla kaupat voivat paremmin ennustaa mille tuotteille on milloinkin kysyntää.

Tekoälyä ja koneoppimista hyödyntävien teknologioiden avulla kaupat voivat siis varautua paremmin kysynnän trendejä ja niiden kokoja. Tällöin kauppiaiden ei tarvitse myydä ei oota eivätkä he huku tavaran paljouteen villityksen mentyä ohitse.



Ennen uusinta rahoituskierrosta Relex on hankkinut sijoittajilta rahaa pari vuotta sitten vain 20–30 miljoonaa euroa. TechCrunchin mukaan yhtiö ei ole ennättänyt vielä edes tuhlata kaikkia vanhoja rahoja, joten Relex on toiminut hyvin taloudellisesti.



Relexin mukaan suurin osa kaupoista ei ole luonteeltaan teknologiayhtiöitä, minkä takia ne tarvitsevat kipeästi ulkopuolista osaamista pystyäkseen kilpailemaan Amazonia tai muita teknisesti edistyneempiä kauppoja vastaan. Relex kasvaa tällä hetkellä kovinta vauhtia Yhdysvalloissa, jonne yhtiö aikoo myös jatkossa panostaa enemmän kasvun vauhdittamiseksi.