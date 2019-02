Oculuksen seuraavien Rift-lasien salat alkavat paljastua

UploadVR:n kaiveluissa selvisi myös se, että Rift S -nimisiin virtuaalitodellisuuslaseihin aiotaan integroida ympäristöä aistivat kamerat. Ratkaisun ansiosta virtualilasien käyttö ei vaadi ulkopuolista kameraa, vaan lasit pystyvät tarkkailemaan kaikkia liikkeitä täysin itsenäisesti. Vastaavaa ratkaisua on hyödynnetty jo Oculus Go- ja Oculus Quest -laseissa.Rift S -lasit tulevat oleman alkuperäisten Rift-lasien seuraaja siinä mielessä, että ne on suunniteltu PC-pelaamiseen. Tästä syystä ne eivät tule olemaan johdottomat, eikä liikkuminen ole siten täysin vapaata. Johdollisuuden vastapainoksi pelaajat saavat verkkokalvoilleen visuaalisempia ja näyttävämpiä sisältöjä.Oculus ei suostunut kommentoimaan huhuja The Vergelle , mutta yhtiöltä kuitenkin todettiin, että kuluva vuosi tulee oleman mielenkiintoinen.