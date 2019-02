Huawein 5G-tukiasemat kielletään EU:ssa? Ehdotus on harkinnassa

Euroopan komission harkitsee parhaillaan ehdotusta, joka käytännössä kieltäisi operaattoreita rakentamasta uusia 5G-verkkoja Huawein tukiasemilla. Komission käsittelyssä olevasta ehdotuksesta harkitsee parhaillaan ehdotusta, joka käytännössä kieltäisi operaattoreita rakentamasta uusia 5G-verkkoja Huawein tukiasemilla. Komission käsittelyssä olevasta ehdotuksesta uutisoi Reuters

Mikäli komissio päätyy kieltämään Huawein 5G-tukiasemat EU:n alueella, olisi se selkeä voitto ruotsalaiselle Ericssonille ja suomalaiselle Nokialle, jotka ovat Huawein tärkeimpiä kilpailijoita maailmassa. Huawein boikotointia on pohdittu länsimaissa jo viime syksystä lähtien, jolloin asiaa käsiteltiin lähinnä Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten näkökulmasta.



Länsimaiden huolena on, että Kiinan valtio voi edistää omaa vakoiluaan painostamalla Huaweita tarjoamalla sille salakuunteluportteja tukiasemien kautta.



Huawei on muutoinkin saanut kyseenalaista julkisuutta viime aikoina. Yhtiötä on syytetty Iranin vastaisten pakotteiden kiertämisestä, mihin liittyen Huawein talousjohtaja oli vuodenvaihteessa pidätettynä Kanadassa. EU:ssa hälytyskellot alkoivat soida, kun Huawein työntekijä jäi kiinni Puolassa vakoilusta.