HoloLensin keksijä lähti Applelta – Tähtää jo seuraavaan projektiin

Vuonna 2016 Apple teki vaikuttavan rekrytoinnin houkuttelemalla Microsoftin HoloLensin yhden keksijöistä palkkalistoilleen. Avi Bar-Zeev on ennen HoloLensiäkin tehnyt pitkän uran VR- ja AR-teknologioiden parissa. Nyt Bar-Zeev on kuitenkin päättänyt jatkaa matkaansa ja Vuonna 2016teki vaikuttavan rekrytoinnin houkuttelemalla Microsoftin HoloLensin yhden keksijöistä palkkalistoilleen. Avi Bar-Zeev on ennen HoloLensiäkin tehnyt pitkän uran VR- ja AR-teknologioiden parissa. Nyt Bar-Zeev on kuitenkin päättänyt jatkaa matkaansa ja jättänyt tehtävänsä Applella

Applen on huhuttu jo pidemmän aika kehittävän AR-laseja. Väite vaikuttaa uskottavalta, sillä Apple on Bar-Zeevin rekrytoinnin lisäksi tehnyt AR-teknologian saralla useita yritysostoja, joista osa on realisoitunut jo iPhonien sekä iPadien AR-sovelluksina. Huhujen mukaan Applen AR-lasit voisivat olla valmiita kaupalliseen lanseeraukseen jo vuonna 2020.



Bar-Zeevin mukaan hänen lähtöönsä ei liity minkäänlaista dramatiikkaa, mutta hän haluaa päästä kokeilemaan jo uusia projekteja. Vaikuttaisi siis siltä, että Apple on edennyt laitteensa kehityksessä jo sen verran pitkälle, ettei tuotekehitys enää tarjoa Bar-Zeevin halajamia haasteita. Voi tietysti olla, että Apple on perunut koko tuotteen ja Bar-Zeev päätti siksi lähteä Applelta.