Fortniten livekonsertti oli jättimenestys

Lauantai-iltana maailman suosituin videopeli Fortnite ylitti taas yhden virstapylvään, kun sen live-tapahtuma keräsi kymmenen miljoonaa pelaajaa samanaikaisesti tietokoneiden ja konsoloiden ääreen. Lauantai-iltana yhdeksältä Suomen aikaa pelaajat pääsivät seuraamaan ympäri maailmaa Marshmellon virtuaalikonserttia. 10 minuuttia kestänyt konsertti sisälsi EDM-tähden viimeisimpiä hittejä sekä upean visuaalisen elämyksen pelaajille. Epic Games oli myös konsertin ajaksi estänyt aseiden käytön pelissä, joten kaikki pelin ääreen kerääntyneet saivat nauttia häiriöttömästä konserttielämyksestä.



Kyseessä ei ollut ensimmäinen virtuaalinen konsertti pelaajille, sillä aikaisemmin vastaavista on saatu esimerkkiä Minecraftissä sekä Second Lifessa, mutta Fortniten hurjan suosion takia lauantain live-tapahtuman onnistuminen on jälleen uusi sulka Epic Gamesin hattuun. Se antaa myös viitteitä siitä, mihin suuntaan pelit ja pelaaminen on kehittymässä tulevaisuudessa.



Alta voit katsoa tallenteen konsertista: