Uudet tuulet puhaltavat Applella – Siri-pomo siirrettiin sivuun

Giannandrea ei ole aikaillut muutosten kanssa, sillä hän on siirtänyt Sirin kehitystä vuodesta 2012 lähtien johtaneen Bill Stasiorin syrjään . Tyytymättömyys Stasioriin kumpuaa ilmeisesti Sirin kehityssyklistä. Giannendrea tavoittelee puheavustajaan suuria tasokorotuksia, kun taas Stasior on tyytynyt tasaiseen tahtiin tuleviin pienempiin päivityksiin.Vaikka Apple oli ensimmäisten joukossa ottamassa käyttöön puheella ohjattavat digitaaliset avustajat, on Siri jäänyt kehityksestä jälkeen. Amazonin Alexa ja Google Assistant ovat pyyhältäneet Sirin ohi kirkkaasti. Microsoftin Cortanakin on jäänyt kilpailussa jalkoihin, minkä takia Microsoft päätti hiljattain kehittää Cortanaa uuteen suuntaan. Microsoft ei enää yritä kilpailla Alexaa vastaan.Giannandrean johtokaudella Applelta lähti myös Tom Gruber, joka oli viimeinen Applella vielä työskennellyt Sirin alkuperäinen perustaja.