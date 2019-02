Spotifylta uusi avaus – Laajenee podcastien tuotantoon

Varmistaakseen asemansa podcastien jakelijana, Spotify on päättänyt ostaa pitkäaikaisen yhteistyökumppaninsa Gimlet Median 200 miljoonalla dollarilla. Re/coden tietojen mukaan keskustelut Spotifyn ja Gimletin kanssa ovat edenneet jo pitkälle, joten kaupat lienevät jo taputeltu valmiiksi ellei mitään yllättävää tapahdu.Spotifylle yrityskauppojen toteutuminen on tärkeä käännekohta, sillä Gimlet Media on sisältöjen tuotantoon erikoistunut yritys. Spotifyn tavoitteena on siis muuntautua jakelualustasta sisällöntuottajaksi. Gimlet tuottaa podcastien lisäksi jotain TV-ohjelmia. Gimletillä on kokemusta sisältöjen tuottamisesta sekä niiden jakamisesta.