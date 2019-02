Nakkibileitä ei enää ole – Näin Netflixin sisältö muuttui

Palvelusta löytyy nyt klassikkoelokuva, joka kertoo kuinka Spartan kuningas Leonidas johtaa 300 sotilaan joukon miljoonapäistä armeijaa vastaan Thermopylain taistelussa. Elokuva muistetaan erityisesti meemiksi muodostuneesta-lausahduksesta. Elokuvalle julkaistiin vuonna 2014 jatkoa (300: Rise of an Empire), mutta sitä ei löydy Netflixin valikoimista.Uutta Netflixissä on myös DC Comicsin Vihreästä Nuolesta kertova Arrow sekä vuonna 2017 julkaistu Power Rangers -elokuva.Netflixin sisältövalikoima muuttuu jatkuvasti, joten lisäysten lisäksi sieltä myös katoaa elokuvia. Esimerkiksi animaatioelokuvia parodioiva ja kriitikoilta hyvän vastaanoton saanut vuonna 2016 julkaistu Sausage Party hävisi Netflixistä 1. helmikuuta. Poistuneiden joukossa on myös. Maanantaihin asti voit vielä katsoa esimerkiksi-elokuvan.