DNA-testejä tarjoava yritys aloitti yhteistyön FBI:n kanssa

Kuluttajille DNA-testejä tarjoava Family Tree DNA tarjoaa geenitestien tuloksia Yhdysvaltojen liittovaltion poliisin FBI:n käyttöön, Kuluttajille-testejä tarjoavatarjoaa geenitestien tuloksia Yhdysvaltojen liittovaltion poliisin:n käyttöön, kertoo BuzzFeed News

Kyseessä on ensimmäinen kerta Yhdysvalloissa, kun yksityisen yrityksen tiedetään tarjoavan geenitestien tuloksia vapaaehtoisesti poliisin käyttöön. FBI on aiemmin hyödyntänyt julkisia DNA-tietokantoja tutkimuksissaan. Vaikka Family Tree DNA onkin suostunut tarjoamaan tietokantojaan FBI:n käyttöön, ei poliisi voi kuitenkaan täysin vapaasti selailla tietokantoja. Yhtiö on lupautunut testauttamaan FBI:n lähettämiä näytteitä ja tallentamaan ne tietokantaansa.



Kuluttajille DNA-testejä markkinoidaan apukeinoksi oman sukupuun selvittämiseksi. Testeillä voidaan myös kartoittaa millaisille sairauksille henkilöllä on geneettisiä alttiuksia. FBI:lle testit voivat vuorostaan antaa arvokasta dataa vanhojen ja uusien rikosten selvittämiseen. Vaikka FBI ei löytäisikään DNA-tietokannasta suoraan tekijää, voidaan sen kautta selvittää joku epäillyn sukulaisista.