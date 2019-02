Nintendo Switchistä on kehitteillä halvempi versio

Vuosi 2019 voi osoittautua halpojen pelikonsoleiden vuodeksi. Microsoftin kerrotaan nimittäin valmistautuvan julkaisemaan Xbox Onesta uuden edullisemman version, jossa ei olisi lainkaan optista asemaa. Nintendo Switchistäkin Vuosi 2019 voi osoittautua halpojen pelikonsoleiden vuodeksi.kerrotaan nimittäin valmistautuvan julkaisemaan Xbox Onesta uuden edullisemman version, jossa ei olisi lainkaan optista asemaa. Nintendo Switchistäkin on ilmeisesti kehitteillä "halppisversio"

Switchistä on tullut kaupallinen menestys Nintendolle, sillä keväällä 2017 julkaistua konsolia on myyty tähän mennessä yli 32 miljoonaa kappaletta. Nintendo Wii myi kymmenen vuoden aikana yli 100 miljoonaa kappaletta, joten Switch on yltänyt hyvään myyntitahtiin Wiihinkin verrattuna. Uutta potkua myyntiin saataneen edullisemman version julkaisulla.



Kehitteillä olevassa edullisemmassa Switchissä on painotettu konsolin mobiiliominaisuuksia. Voi olla, että edullisemman version mukana ei toimiteta lainkaan televisioon kytkettävää telakkaa, jolloin konsoli koostuisi vain tablet-osasta. TV:hen konsoli voitaisiin kytkeä yksinkertaisemmin vaikkapa USB-C-portin kautta.