Google narahti samasta väärinkäytöstä kuin Facebook – Poisti sovelluksen heti

Facebook maksoi tavallisille käyttäjille siitä, että he asensivat sovelluksen ja hyväksyivät puhelimen tietojen seuraamisen. Applen yrityssertifikaatti on tarkoitettu helpottamaan yritysten sisäistä kehitys- ja testaustoimintaa, joten Facebook toimi käytännössä yrityssertifikaatin ehtoja vastaan valjastamalla sen markkinatutkimusten tekemiseen. Käyttöehtojen rikkomisen takia Apple on poistanut Facebookin luotettujen kumppaneiden listalta, jotka ovat oikeutettuja yrityssertifikaatteihin.Applen rangaistus on kipeä Facebookille, sillä sertifikaatin raukeaminen estää Research-sovelluksen hyödyntämisen lisäksi yhteisöpalvelun sisäiseen käyttöön tarkoitettujen sovellusten käytön. Facebook onkin aloittanut kiireellisesti Applen kanssa neuvottelut kriittisten sovellusten toiminnan palauttamiseksi.Facebook ei ole ainoa Applen ehtoja loukannut yritys. Google on nimittäin vuodesta 2012 jakanut Screenwise Meter -nimistä sovellusta , jolla hakukonejätti on niin ikään kerännyt kentältä tietoa puhelimien käytöstä. Sovelluksen käyttäjät ovat saaneet vastineeksi Googlelta lahjakortteja. Google lopetti sovelluksen jakelun ja toiminnan välittömästi asian tultua julkisuuteen. Pelkona on ilmeisesti se, että Google saa saman rangaistuksen kuin Apple. Google huomauttaa, että sovelluksen lataaminen ja käyttö on ollut alusta lähtien täysin vapaaehtoista.