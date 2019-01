Iso CS:GO -turnaus Helsinkiin – palkintopotissa 100 000 euroa!

Arctic Invitational järjestetään syyskuun 14. päivä Hartwall Arenalla. Arctic Invitational järjestetään syyskuun 14. päivä Hartwall Arenalla.

Hartwall Arenalla järjestetään iso e-urheilutapahtuma Arctic Invitational, jonka pääpeli on Counter-Strike: Global Offensive. Tapahtuman palkintopotti on peräti 100 000 euroa. Tapahtumaan kutsutaan kolme kansainvälisesti menestynyttä joukkuetta. Neljännen paikan lunastaa itselleen joukkue, joka selvittää tiensä finaaliin Suomessa järjestettävistä karsinnoista. Karsintoja järjestetään muun muassa LanTrek- ja Vectorama-pelitapahtumissa.



‒ Hartwall Arena antaa hienot puitteet Suomen ensimmäiselle areenaluokan e-urheilutapahtumalle. Areenan tekniikkaa hyödynnetään e-urheilussa ennennäkemättömällä tavalla, Starsquad Eventin toimitusjohtaja Olli-Pekka Villa mainitsee.



Lisäksi tapahtuman yhteydessä järjestetään myös Elisan ja Hatchin mobiilipelikiertueen finaali. Tammikuussa alkanut Elisa 5G -liiga on osa Elisan ja Hatchin yhdessä järjestämää kaikille avointa pilvipelaamisen mobiilikiertuetta. Liigan karsintoja pelataan alkuvuonna Hatch-sovelluksessa sekä tapahtumissa eri puolilla Suomea.



‒ Olemme järjestämässä maailman ensimmäistä 5G-mobiilipelaamisen areenatapahtumaa, mistä olemme erityisen ylpeitä, Elisan urheilu- ja maksu-tv-liiketoiminnasta vastaava Mika Lepistö kertoo.



Tapahtuma nähdään Elisa Viihde Sportin kanavilla sekä Twitch-suoratoistopalvelussa. Elisa vastaa tapahtuman tuotannosta.



‒ Elisa Viihde Sport on jatkuvasti kasvava e-urheilumedia ja kotimaisen kilpapelaamisen edelläkävijä. Olemme laajentaneet alkuvuodesta e-urheilun lajivalikoimaamme, ja kansainvälisen tason sisällön tuottaminen on meille luonteva ja mielekäs seuraava askel, Lepistö iloitsee.