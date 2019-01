Firefox helpottaa tietosuojasta huolehtimista

Aiemmin säädöt esitettiin pitkänä valikkona, mistä saattoi olla hankala valita mitä asioita haluaa estää ja mitä ei. Uudessa näkymässä säädöt on esitetty yksinkertaistetummin kolmena eri "tilana", joista käyttäjä voi valita. Perustilassa Firefox estääkeräämästä tietoa kun incognito-tila on päällä.-tilassa-esto aktivoituu tavanomaisessakin selauksessa.-tilassa käyttäjä saa tietysti itse valita miten estosäädöt toimivat.Perusteita trackereiden ja cookie-tiedostojen estoille on useita, muun muassa tietoturva sekä nettiselauksen käyttökokemuksen nopeuttaminen. Painamalla osoiterivin vasemmassa reunassa olevaa-painiketta näät millaiset tietosuoja-asetukset on kyseisellä sivulla päällä.