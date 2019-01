Apple poisti Facebookilta oikeudet - Facebookin työntekijöiden iPhone-sovellukset lakkasivat toimimasta

NEW: Apple now says it has revoked Facebook's iOS developer certificate, which Apple intends to be used for a company's employees to sideload apps without needing the App Store, not for the purpose FB used.



Apple's statement: pic.twitter.com/IvFHUfOZPq -- Alex Heath (@alexeheath) 30. tammikuuta 2019

This does NOT mean Apple is taking Facebook off the App Store. It just means that Facebook's can't use Apple's Enterprise program to distribute iOS apps without the App Store.



This is an aggressive flex on Apple's part at a time when its relationship with FB is already strained. — Alex Heath (@alexeheath) 30. tammikuuta 2019

Apple on tänään poistanut Facebookin ns. yrityssertifikaatin luotettujen tahojen listaltaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Facebookin kehittämiä sovelluksia ei voi enää ladata puhelimeen muuten kuin Applen App Storen kautta. Arkielämässä varmenteen poistaminen näkyy siten, että mm. lukuista Facebookin sisäisessä käytössä olevat sovellukset, erilaiset Facebookin sovellusten kehitysversiot ja kokeelliset uudet tuotteet lakkasivat kaikki toimimasta tänään.Kuten Twitterissä asiaa kuvattiin:Apple on poistanut enterprise certificate -varmenteen Facebookilta siksi, että kyseisen varmenteen avulla Facebook on jaellut teineille vakoilusovellusta, joka seuraa heidän kaikkea puhelimen käyttöään. Tämä on vastoin Applen käyttöehtoja, joka rajaa kyseisen varmenteen ainoastaan kehitys- ja testauskäyttöön. Applen enterprise-tason varmenteen avulla puhelimeen voimaan ns. sideloadin avulla asentaa sovelluksia myös muualta kuin App Storesta.Varmenteen epääminen ei tietenkään tarkoita sitä, että Facebook-sovellus katoaisi iPhonelta, mutta se hankaloittaa Facebookin omaa sisäistä kehitystyötä merkittävästi.