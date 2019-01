Viasatin urheilukanavat katsottavissa ilmaiseksi viikonloppuna – sunnuntai huipentuu Super Bowliin

Viasatin kotimaiset urheilukanavat avataan avoimeen katseluun koko viikonlopun ajaksi perjantaina 1.2. klo 17.00 alkaen. Viasatin kotimaiset urheilukanavat avataan avoimeen katseluun koko viikonlopun ajaksi perjantaina 1.2. klo 17.00 alkaen.

Operaattoreiden verkossa auki ovat kaikki kolme urheilukanavaa: Viasat Urheilu, Viasat Jalkapallo ja Viasat Jääkiekko. Viasat Urheilu -kanava avataan lisäksi myös Digitan antenniverkon alueella. Lisäksi viikonlopun Super Bowl studioineen on katsottavissa Viasat Urheilu -kanavan lisäksi ilmaisessa Viafree-suoratoistopalvelussa.



Viikonloppuna on luvassa laaja kattaus huippu-urheilua suorina lähetyksinä – suomalaisten pelaajien otteita ja huippujoukkueiden kohtaamisia. Viikonlopun ohjelmisto koostuu mm. Valioliigasta, Bundesligasta, KHL:stä sekä NHL prime time -otteluista.



Viikonlopun odotetuin tapahtuma on varmasti sunnuntain ja maanantain välisenä yönä pelattava amerikkalaisen jalkapallon Superbowl. Tapahtuma on katsottavissa ilmaiseksi Viasat Urheilu -kanavalla ja Viafree -palvelussa suomeksi selostettuna sekä englanninkielisellä selostuksella Viasat Jääkiekko -kanavalla. Super Bowlissa kohtaavat Los Angeles Rams sekä New England Patriots. Ottelu pelataan Atlantassa Mercedes-Benz Stadiumilla. Peli alkaa maanantaina 02.00 Suomen aikaa. Viasatin lähetys alkaa jo klo 23.30.