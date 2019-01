Apple on valmis haastamaan Netflixin – Suoratoistopalvelu lanseerataan keväällä

valmistautuu julkaisemaan oman suoratoistopalvelun alkukesän tai loppukevään aikana, kertovat The Informationin lähteet . Periaatteessa on mahdollista, että uusi palvelu esiteltäisiin kesäkuun alussa WWDC-tapahtuman yhteydessä.

The Informationin mukaan Apple on pyytänyt sen yhteistyökumppaneina toimivia mediayhtiöitä valmistelemaan oman sisältövalikoimansa huhtikuun puoliväliin mennessä. Applen tarkoituksena on esitellä palvelu sen jälkeen muutamien viikkojen sisällä. Apple on investoinut useisiin tuotantoihin, millä se yrittää houkutella asiakkaita oman suoratoistopalvelun pariin. Vastaavaa taktiikkaa käyttää esimerkiksi Netflix.Nykyisen tietämyksen mukaan Apple aikoo hyödyntää suoratoistopalvelunsa pohjana nykyistä TV-sovellusta. Apple iPhonen, iPadin tai TV-medialaitteen omistajat voisivat katsella Applen omia sisältöjä palvelun kautta ilmaiseksi. Muut sisällöt aukeavat kuukausimaksua vastaan.Huhujen mukaan Apple kehittäisi suoratoistopalvelua myös pelaamiseen