Lakimuutos mobiiliajokortin käytöstä voimaan helmikuussa – Viranomaisen sovelluksen julkistus myöhästyy

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kehittämä mobiiliajokorttisovellus on viimeistelyvaiheessa, mutta laadun takaamiseksi palvelu julkaistaan vasta toimintavarmuuden varmistamisen jälkeen. Mobiiliajokorttisovellus on ollut testikäytössä pilottiryhmällä vuoden verran."Teemme parhaillaan julkaistavan sovellusversion kokonaisarviointia, jonka perusteella voimme vielä joutua kehittämään palvelun ominaisuuksia. Tavoitteenamme on mobiilisovellus, joka palvelee kansalaisia ja sidosryhmiämme luotettavasti alusta alkaen", toteaa toimialajohtaja"Ennen käyttöönottoa haluamme vielä varmistaa, että mobiiliajokortti toimii varmasti laajamittaisessa käytössä yhtä hyvin kuin pilottinakin. Palvelu avataan vasta laadukkuuden toteamisen jälkeen", jatkaa Hakanen.Mobiiliajokortti on osa Traficomin kehittämää Autoilija-sovellusta, jossa ajo-oikeustiedot ja ajoneuvopalvelut löytyvät aina ajantasaisina. Sovellus on testivaiheessa ja käytössä vain testaajiksi ilmoittautuneilla. Mobiiliajokortilla voi osoittaa tulevaisuudessa ajo-oikeuden, iän ja henkilötiedot luotettavasti ja turvallisesti. Mobiiliajokortissa on esimerkiksi visuaalisesti muuttuvia turvaelementtejä, jotka tekevät sovelluksesta luotettavan. Elementtejä ovat mm. animoitu taustakuvio, joka muuttuu näyttöä kosketettaessa sekä puhelimen liikkeeseen reagoivat hologrammimaiset kuviot.Mobiiliajokortin julkaisuajankohta vahvistetaan myöhemmin.