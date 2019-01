NYT: WhatsAppia, Instagramia ja Messengeriä integroidaan

Facebook omistaa parin maailman suosituimman sosiaalisen median lisäksi kaks maailman suosituinta viestipalvelua. Tiedot kertovat, että Facebook-pomo Zuckerberg on suunnittelemassa kaikkien palveluiden taustatoimintojen integroimista.

Asiasta kertoo New York Times , jonka tietojen mukaan Mark Zuckerberg haluaa integroida Instagramin, Messengerin sekä WhatsAppin taustatoiminnot. Tämä tarkoittaisi, että kaikkien kolmen palvelun taustainfra olisi yhtenäinen.Tämä ei kuitenkaan tarkoita yhtä yhteistä sovellusta, mutta viestintäjärjestelmä taustalla olisi sama. Zuckerberg on halunnut, että kaikki palvelut tukevat jatkossa täyttä end-to-end-salausta, joka löytyy nykyisellään vain WhatsAppista.Facebookin ekosysteemin monipuolisempi integroiminen saattaa kuitenkin tarkoittaa myös, että WhatsApp-käyttäjiltä pyydetään jatkossa esimerkiksi nimi ja sähköpostiosoite. Tällä hetkellä WhatsApp-käyttäjiltä vaaditaan vain puhelinnumero.Projektia ei saata vielä hetkeen päätökseen. Tietojen mukaan tavoitteena on loppuvuoden tai alkuvuoden 2020 julkaisu.