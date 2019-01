Yhden aikakauden loppu: AfterDawn lakkautti musiikkiosionsa, MP3Lizardin

Kourallinen ihmisiä saattaa muistaa vajaan 20 vuoden takaa, että yksi kiinteä osa AfterDawnin toimintaa oli MP3-musiikki. Itse asiassa koko palvelu pitkälti syntyi siitä tarpeesta, että MP3-teknologiaa ei käsitelty tarpeeksi mediassa ja sen käyttöön ei ollut olemassa ohjeita oikein missään. Samalla haaveilimme myös itsenäisten artistien palvelusta, jonne muusikot ilman levytyssopimusta voivat lisätä musiikkiaan muiden ladattavaksi - ilmaiseksi.Tuo visio oli tiukasti osa AfterDawnia sen ensimmäisen toimintavuoden ajan. Julkaisimme myös mm. tunnettujen artistien levyistä levyarvosteluita sivuillamme. Näitä arvosteluita kirjoitti nyt jo paremmille keikkamaille siirtynyt ystävämmePikkuhiljaa vuoteen 2000 saavuttaessa kävi kuitenkin selväksi, että nimenomaan MP3-tekniikasta uutisointi ja aiheesta oppaiden laatiminen oli se juttu, josta AfterDawn opittiin tuntemaan. Samaan aikaan elettiin kuuminta-huumaa ja MP3-teknologia oli lyönyt läpi ilmiönä niin, että jokainen TV-uutisiakin seurannut tiesi termin. Tähän syssyyn polkaisimme pystyyn -nimellä toimineen ja-osoitteessa sijainneen MP3-hakukoneen. Hakukone etsi vapaasti ladattavissa olevia MP3-tiedostoja mm. erilaisilta FTP-palvelimilta.Vuosi kului ja vuonna 2001 päätimme lakkauttaa erillisen MP3-hakukoneen, koska Napster ja sitä kopioineet P2P-palvelut olivat jyränneet koko MP3-tekniikan täysin uuteen uskoon. Samalla päätimme aloittaa projektin, jossa siirsimme kaiken musiikkiin liittyvän sisällön nyt "vapaaksi" jääneeseen MP3Lizard.com -osoitteeseen. Projekti saatiin valmiiksi vuonna 2001 ja itsenäisten artistien palvelu, MP3Lizarrd, oli syntynyt. Palveluun pystyi lisäämään kuka tahansa oman bändinsä kappaleita, ilmaiseksi ladattavaksi.Samalla siirsimme palveluun myös mm. levyarvostelumme ja kokeilimme vuosien mittaan mm. viihdeuutisten aggregointia, vähän nykyisentapaan MP3Lizardin alla.Musiikkiteollisuuden muuttuessa, pelkästään artistien musiikin levittämiseen syntyneiden palveluiden kasvaessa, YouTuben ja sosiaalisen median noustessa, palvelun tarve kuitenkin ajan saatossa loppui. Nyttemmin itsenäiset artistit pitävät yllä "kotisivujaan" Facebookissa ja levittävät musiikkiaan monissa eri kanavissa. MP3Lizardin tarve loppui, jo vuosia sitten.Sivusto on kuitenkin jatkanut elämäänsä zombiena, kaikki nämä vuodet. Kävijämäärät on voitu laskea yhden käden sormilla päivää kohden viimeisten vuosien aikana, mutta kävijöitä on silti jonkin verran riittänyt.Mutta palvelua ei ole enää teknisesti kehitetty enää vuoden 2005 jälkeen, joten se on jo eläkeikää lähestyvä zombie, näin internetmaailman aikajanaa katsoen. Tämä aiheuttaa myös potentiaalisia turvallisuusuhkia, kun palvelun taustalla olevaa koodia ei ole enää päivitetty puoleentoista vuosikymmeneen.Nyt onkin ollut aika tehdä raskas päätös ja lakkauttaa palvelu lopullisesti. Tästä päivästä eteenpäin MP3Lizard ohjaa kaiken liikenteensä AfterDawnin etusivulle ja sinne aikanaan lisätty sisältö ei ole enää ladattavissa.Artistit, jotka haluavat vielä palvelusta vanhoja tietojaan pelastaa, voivat ottaa yhteyttä meihin palautekaavakkeemme kautta ja pyytää esim. omia MP3-kappaleitaan toimitettavaksi sähköpostitse. Myös levyarvostelumme saatamme julkaista jossain muodossa vielä luettavaksi verkkoon.Alla vielä tältä aamulta se vihoviimeinen ruutukaappaus MP3Lizardin etusivusta:Kiitän kaikkia artisteja, jotka palveluumme 20 vuoden aikana ovat musiikkiaan lähettäneet ja toivotan teille onnea ja menestystä myös jatkossa.