Sony tuo PS Now -palvelunsa Suomeen – Ilmottaudu betaan täältä

Palvelu on lanseerattu aiemmin menestyksekkäästi Keski-Euroopan markkina-alueilla, mukaan lukien Iso-Britannia, Saksa ja Ranska. Nyt myös pohjoismaiset pelaajat pääsevät nauttimaan yli 600 PlayStation-pelin valikoimasta uuden julkistuksen ansiosta.PS Now -tilauspalvelun avulla voi pelata PS4-, PS3- tai PS2-pelejä suoratoistona PS4:llä tai Windows-tietokoneella. Palvelun käyttäjät voivat myös ladata PS4- ja PS2-pelejä omalle PS4-konsolilleen, minkä ansiosta peleistä voi nauttia offline-tilassa täydellä natiiviresoluutiolla.PS Now -palvelun julkaisupäivä vahvistetaan myöhemmin, mutta avoin betakokeilu alkaa jo helmikuun alussa. Betaan osallistuvat PS4-käyttäjät voivat kokeilla palvelua ja yli 600 peliä. PS Now -palvelusta löytyy esimerkiksi Prey, For Honor, Mafia III ja DiRT 4 -pelit, ja uusia pelejä lisätään Sonyn mukaan edelleen kuukausittain.Pelaajat voivat ilmoittaa halukkuutensa osallistua kokeiluun betan rekisteröintisivulla PS Now on julkaistu aiemmin Isossa-Britanniassa, Saksassa, Ranskassa, Belgiassa, Alankomaissa, Sveitsissä, Itävallassa, Luxemburgissa ja Irlannissa. Lue lisää PS Now:sta täältä ja täältä