Spotify testaa jälleen – Estä inhoamasi artistin musiikki

Spotify testaa parhaillaan uutta ominaisuutta, joka antaa suoratoistopalvelun kuuntelijoille mahdollisuuden estää yksittäisiä artisteja. Blokatun artistin musiikkia ei siis enää tarjota kuunneltavaksi esimerkiksi soittolistoilla tai radio-ominaisuutta käytettäessä. testaa parhaillaan uutta ominaisuutta, joka antaa suoratoistopalvelun kuuntelijoille mahdollisuuden estää yksittäisiä artisteja. Blokatun artistin musiikkia ei siis enää tarjota kuunneltavaksi esimerkiksi soittolistoilla tai radio-ominaisuutta käytettäessä.

Artistiblokkausta testattiin jo vuonna 2017, mutta tuolloin Spotify päätyi kuoppaamaan sen "vakavan pohdinnan jälkeen". Nyt asia on palannut uudelleen pohdintaan muun muassa R. Kellyn seksuaalirikossyytösten pohjalta kummunneen #MuteRKelly-protestin takia. Blokkauksen ansiosta Spotify antaa kuuntelijoille mahdollisuuden protestoida ja vaikuttaa, mutta sen ei itse tarvitse puuttua sisällön esittämiseen.



Kuuntelijoiden kannalta ominaisuus on hyvä vaikkei asiaan liittyisi mitään suurempaa skandaalia. Jos ei yksinkertaisesti vain pidä Justin Bieberin tai Cheekin musiikista, niin blokkauksen ansiosta heidän musiikkia ei myöskään tarvitse kuunnella. Tällä hetkellä esto pätee vain artistin omaan musiikkiin, esto ei ulotu kappaleisiin, jossa artisti on vierailevana esiintyjänä