EU:n tekijänoikeusuudistus vastatuulessa – Suomi äänesti vastaan

Euroopan parlamentissa jo viime syksynä hyväksytty uusi tekijänoikeusdirektiivi on joutunut jälleen vastatuuleen, kun unionin jäsenmaat ovat osoittaneet vastustusta direktiivin nykyisille sanamuodoille. Direktiiviä vastaan äänestettiin kertaalleen heinäkuussa, mutta uudelleen muotoiltuna se meni parlamentissa läpi syyskuussa.

Tekijänoikeusdirektiivissä eniten huomiota ovat herättäneet artiklat 11 ja 13, jotka mahdollistavat niin sanotun linkkiveron keräämisen sisällönjakoalustoilta (kuten vaikkapa otteita käyttävältä hakukoneelta). Lisäksi artiklat lisäävät verkkosivujen ylläpitäjien vastuuta käyttäjien julkaisemasta sisällöstä. Google luonnollisesti vastustaa uutta direktiiviä ja se on näyttänyt julkisesti miltä uuden direktiivin mukainen hakukone voisi näyttää EU:ssa Direktiivin läpimeno edellyttää vielä jokaisen jäsenmaan hyväksynnän. Yksitoista jäsenmaata kuitenkin äänesti jo direktiivin nykyistä muotoilua vastaan , minkä takia direktiiviin on tehtävä vielä muutoksia ennen kuin siitä äänestetään lopullisesti. Vastustajien joukossa on muun muassa Suomi.