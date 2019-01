Suomalainen älykiekko mukana KHL:n tähdistöottelussa

Jääkiekkoliiga KHL:n tähdistöottelussa hyödynnetään suomalaista älykiekkojärjestelmää. Jääkiekkoliiga KHL:n tähdistöottelussa hyödynnetään suomalaista älykiekkojärjestelmää.

Tamperelaisen Bitwise Oy:n kehittämä Wisehockey on mukana 20. tammikuuta pelattavassa All-Star –ottelussa sekä SuperSkills -taitokilpailussa Kazanissa. KHL:n tavoitteena on tarjota faneille uusia elämyksiä sekä mahdollistaa datan hyödyntäminen niin seuroille kuin yhteistyökumppaneille. Täysin automaattinen Wisehockey-järjestelmä on asennettuna TatNeft Arenalle The Week of Hockey Stars –tapahtuman loppuhuipennusta varten. KHL aikoo hyödyntää reaaliaikaista visuaalista dataa tapahtuman aikana sekä areenalla että TV-lähetyksissä.



"Reaaliaikainen urheiluanalytiikka on kuuma puheenaihe kansainvälisillä areenoilla, mutta täysin onnistuneita ratkaisuja ei ole jääkiekkokaukaloissa tähän mennessä nähty. Olemme ylpeitä, että voimme tarjota ennennäkemättömiä digitaalisia palveluita suurten lajien ammattilaissarjoihin, kuten jääkiekkoon. Meille KHL on tärkeä askel kohti kansainvälisiä markkinoita", kertoo Bitwisen myyntijohtaja Miska Kuusisto.



Wisehockey on tamperelaisen Bitwisen Oy:n kehittämä automaattinen urheiluanalytiikka-alusta, joka hyödyntää suomalaisen Quuppa Oy:n tarkkaa sisäpaikannusteknologiaa. Wisehockey on ollut kaudella 2018 – 2019 käytössä myös Liigassa. Neljään Liiga-halliin asennetun älykiekkojärjestelmän tuottamaa dataa on hyödynnetty kuluvan kauden aikana esimerkiksi Telian lähetyksissä ja sosiaalisessa mediassa. Lisäksi se on tarjonnut Liiga-valmentajille uuden työkalun valmennukseen.