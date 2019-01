Tällaisesta munasta ei voi olla tykkäämättä – Instagram-ennätykset uusiksi

Ei ole lainkaan tavatonta, että Internetissä tapahtuu sellaisiakin asioita, joita ei yksinkertaisesti voisi tapahtua todellisessa maailmassa. Tästä tuorein esimerkki on munasta otettu kuva, joka on kerännyt tähän mennessä peräti 44,5 miljoonaa tykkäystä Instagramissa.

Tykkäysten määrä on valtava, sillä Instagramilla on suunnilleen noin miljardi kuukausittain aktiivista käyttäjää. Siis vajaa viisi prosenttia koko Instagramin aktiivisista käyttäjistä on käynyt tykkäämässä munasta otettua kuvaa. Kuva ladattiin kuvapalveluun 4. tammikuuta, joten tykkäyksiä on ehtinyt kertyä tähän mennessä vasta 12 päivän ajan.Kuvan latasi @world_record_egg-niminen käyttäjä, joka on tähän mennessä ladannut vain edellä mainitun kuvan. Edellistä ennätystä piti hallussaan Kylie Jennerin vuosi sitten lataama kuva hänen vastasyntyneestä vauvasta, Stormi Websteristä.Tavoitteena on ollut alusta lähtien saada munakuvalle (ei se) Instagramin tykkäysennätys ja jollakin tapaa ihmiset saatiin tempaukseen mukaan. Tempauksella myös yritetään lyödä rahaksi, sillä Instagram-profiilista löytyy linkki verkkokauppaan, jossa myydään aiheeseen liittyviä 17 euron hintaisia T-paitoja ().Tempaukselle luvataan jatkoa, mutta sen tarkempaa sisältöä ei ole vielä paljastettu.