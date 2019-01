Suomessakin toimiva tietoturvayhtiö paljasti vakavan haavoittuvuuden Fortnitessa – Mahdollisti pelaajien salakuuntelun

Suomessakin toimiva tietoturvayhtiö Check Point Software Technologies julkisti tänään yksityiskohtia haavoittuvuuksista, jotka vaaransivat supersuositun Fortniten pelaajien yksityisyyden ja rahat. Haavoittuvuudet on jo korjattu. Suomessakin toimiva tietoturvayhtiö Check Point Software Technologies julkisti tänään yksityiskohtia haavoittuvuuksista, jotka vaaransivat supersuositun Fortniten pelaajien yksityisyyden ja rahat. Haavoittuvuudet on jo korjattu.

Haavoittuvuus olisi mahdollistanut hyökkääjien saavan rajoittamattoman pääsyn pelaajan tilille ja hänen tietoihinsa sekä pystynyt hankkimaan Fortniten sisäistä pelirahaa, V-buckeja, pelaajan luottokortilla. Pelaajan yksityisyys olisi vaarantunut myös siten, että hyökkääjä olisi voinut kuunnella hänen pelin tuoksinassa käymiään keskusteluja. Myös huoneen taustaäänet olisivat olleet kuunneltavissa.



Fortniten pelaajiin on aikaisemmin kohdistunut huijausyrityksiä, joissa heitä on houkuteltu kirjautumaan valesivustoille, joissa olisi muka voinut saada käyttöönsä Fortninten pelirahaa. Nyt löydetty haavoittuvuus olisi kuitenkin toiminut ilman kirjautumista uudelle sivustolle.



Havaitut kolme virhettä liittyivät kirjautumiseen Single Sign-On (SSO) -järjestelmän kautta, esimerkiksi Facebook-, Google- tai Xbox-salasanojen avulla. Hakkeri olisi voinut napata käyttäjän käyttöoikeustietueen (token) ja ottaa Fortnite-tilin haltuunsa. Pelaajan olisi pitänyt ainoastaan klikata hakkerin laatimaa kalastelulinkkiä, joka olisi tullut aidosta Epic Gamesin osoitteesta. Ohjelmointivirheet sijaitsivat Epic Gamesin verkkosivujen kahdella alasivulla, joiden kautta hakkerin olisi ollut mahdollista järjestää napattujen tietojen uudelleenohjaus itselleen.



"Fortnite on yksi suosituimmista verkkopeleistä, joita lapset ja nuoret pelaavat, ja ohjelmointivirheet mahdollistivat massiivisen yksityisyyden menetyksen. Tämä ja äskettäin havaitut ongelmat kuvauskopteriyhtiö DJI:n pilvipalvelussa osoittavat, miten haavoittuvaisia pilvipalvelut ovat. Hakkerihyökkäykset näihin kohteisiin ovat yleistyneet, koska kyberrikolliset tietävät, että palvelut sisältävät paljon tietoa yhtiöiden asiakkaista. Kaksitasoisen tunnistuksen käyttöönotto on hyvä tapa ehkäistä vastaavan haavoittuvuuden hyödyntäminen", kertoo Check Pointin tuotehaavoittuvuustutkimustyötä johtava Oded Vanunu.



Check Point ilmoitti löydöksistään Epic Gamesille, ja haavoittuvuus on nyt korjattu. Check Point ja Epic Games kehottavat pelaajia ottamaan kaksitasoisen tunnistautumisen käyttöön aina kun mahdollista.