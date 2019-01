Rocket League saa vihdoin täyden crossplay-tuen myös Playstationille

Sonyn mahdollistettua crossplayn Fortnitelle viime vuoden syyskuussa , myös muiden pelien pelaajien toiveet ominaisuuden saapumisesta muihin peleihin heräsivät todenteolla henkiin. Maanantaina Sony ilmoitti mahdollistavansa Rocket Leaguen saavan tuen seuraavana. Rocket League tukee oletuksena crossplaytä eri pelikonsolien ja tietokoneiden välillä, mutta maanantaihin asti Sony oli sallinut crossplayn vain Playstationin ja PC:n välillä.Rocket Leaguen tuleva päivitys mahdollistaa eri konsolien ja PC:n välisten ryhmien muodostamisen. Tällä hetkellä pelaajien on luotava yksityisotteluita pelatakseen ystäviensä kanssa eri alustoilla.Pelin takana oleva Psyonix kiitti fanejaan painostuksesta, jota ne antoivat Sonylle sen pään kääntämiseksi crossplayhin liittyen. Rocket League on autojalkapallopeli, jossa pelataan autoilla, joissa on rakettimoottorit. Pelin pääpelimuodossa yritetään tehdä maaleja, kuten jalkapallossa ja enemmän maaleja tehnyt joukkue voittaa. Peli on saatavilla niin PC:lle, Xbox Onelle, Playstation 4:lle sekä Nintendo Switchille.