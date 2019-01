Netflix nostaa taas hintoja – Koskee myös vanhoja asiakkaita

Karvalakkitilauksen hinta uusille tilaajille on jatkossa yhdeksän dollaria, kun teräväpiirrottoman sisällön katseluoikeuden sai aikaisemmin kahdeksalla dollarilla. Hintavampien tilausluokkien hinnat nousevat vuorostaan kahdella dollarilla: HD-sisällöt kattava Tupla-tilaus maksaa 13 dollaria ja Perhe-tilaus maksaa 16 dollaria. Vanhoille asiakkaille korotukset astuvat voimaan kolmen kuukauden sisällä.Sisältöihin Netflixin on ehkä pakko panostaakin lisää, sillä kilpailu alalla on kasvamassa parin vuoden sisällä. Uusia toimijoita on tulossa markkinoille, joten kilpailu kiinnostavimmista sisällöistä myös kiristyy. Netflix on myös menettämässä oikeudet Disneyn tarjontaan, sillä viihdejätti on lanseeraamassa oman suoratoistopalvelun, Disney+:n.Disneyn lisäksi WarnerMedia, NBCUniversal ja Apple ovat laajentumassa alalle. Viime syksynä ja tämän vuoden alussa alalle on tullut myös ilmaisia vaihtoehtoja, kuten juuri esitelty IMDb:n Freedive Jää nähtäväksi millaisella aikataululla hinnankorotukset laajenevat Netflixin kansainvälisille asiakkaille.