Googlen kilpailija ottaa käyttöön Applen kartat hakukoneessaan

Viimeisimmät vuodet DuckDuckGo on tuonut itseään entistä enemmän esille vaihtoehtona Googlelle hakukoneena, joka pitää huolta käyttäjänsä yksityisyydestä. Samaan aikaan myös Apple on esimerkiksi mainostanut iPhonen tietojen pysyvän iPhonessa sekä taistellut FBI:n murtautumisyrityksiä vastaan käyttäjien iPhoneihin. Nyt DuckDuckGo on ilmoittanut ottavansa Applen karttapalvelut käyttöönsä hakukoneensa karttapalveluissa niin mobiilisovelluksessa kuin selaimellakin.Aikaisemmin DDG on käyttänyt karttojensa kanssa sekoitusta eri palveluista. Sivuvalikot käyttivät OpenStreetMapin dataa ja reittiohjeita haettaessa sai pudotusvalikon josta valita Microsoftin Bingin, Nokian Heren tai Googlen kartat. DDG käyttää karttojen implementointiin Applen MapKit JS-työkaluja, jotka julkaistiin viime kesänä WWDC:ssä.