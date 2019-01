Nordean verkkopalveluissa iso vika: Tunnuslukusovellus ei toimi

Tilapäisen häiriön vuoksi Nordean tunnuslukusovelluksella tai tunnuslukulaitteella ei voi tunnistautua verkko- tai mobiilipankkiin tai muiden palveluntarjoajien palveluihin. Korjaamme vian mahdollisimman pian. Pahoittelemme häiriöstä aiheutuvaa haittaa. -- Nordea Asiakaspalvelu (@Nordea_Aspa) 10. tammikuuta 2019

Myöskään tunnuslukusovelluksen käyttöä vaativat pankkiasioinnit, kuten laskujen maksu, ovat pois käytöstä.Mikäli asiakkaalla on käytössä vielä vanhanmallinen paperinen tunnuslukukortti, palveluita voi käyttää sen avulla normaalisti.Yhtiöllä on Ylen mukaan yli miljoona tunnuslukusovellusta käyttävää asiakasta Suomessa. Paperista tunnuslukukorttia käyttää puolestaan noin parisataatuhatta asiakasta.Mikäli käyttää Nordean mobiilipankkisovellusta ja on rekisteröinyt siihen sormenjälkensä tai kasvojentunnistuksen, pääsee käyttämään pankin perustoimintoja, kuten saldon tarkistusta, jotka eivät vaadi vahvaa tunnistautumista. Laskujen maksu ja muut vahvaa tunnistautumista vaativat toimet eivät kuitenkaan onnistu ilman tunnuslukusovellusta tai paperista tunnuslukulistaa.